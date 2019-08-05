Кыргызстанец хотел проникнуть на территорию страны под чужим именем

Он прилетел в Кыргызстан из Стамбула
За незаконную попытку пересечения государственной границы гражданина Кыргызстана сегодня задержали пограничники контрольно-пропускного пункта «Манас-аэропорт». Об этом сообщают в отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.
Гражданин Кыргызстана Р.А. 1976 года рождения прибыл рейсом «Стамбул – Бишкек». При прохождении паспортного контроля он предъявил пограничному наряду паспорт гражданина Кыргызстана на имя Т.И. 1972 года рождения.
В ходе проверки документа обнаружилось несоответствие информации в документе личности предъявителя. Гражданина Кыргызстана задержали.
После составления соответствующих документов его передали сотрудникам ГКНБ КР.
Пресс-служба ГПС КР
vesti.kg
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