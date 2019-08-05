И.о. главы «Электрических станций» Аскаралы Кайбалиев принял на работу 13 родственников?

«Почти все граждане Кыргызстана друг другу каким-то образом родственники»

Исполняющий обязанности генерального директора «Электрических станций» Аскаралы Кайбалиев принял на работу 13 родственников, включая жену и сына. Об этом заявил эксперт по топливно-энергетическому комплексу, общественный деятель Расул Умбеталиев.

«Президент КР в своих выступлениях неоднократно говорил о строгой необходимости повсеместной борьбы с семейно-клановым правлением на всех уровнях государственного управления, - напомнил он. - Хватит ли храбрости и компетентности «базаркому» ГКПЭН и «водочнику и пивовару» Нацэнергохолдинга положить начало борьбы с уголовно-мафиозно-регионально-семейно-клановым» правлением в энергетической отрасли Кыргызстана?»

20 марта 2019 года скоропостижно скончался бывший глава ОАО «Электрические станции» Аскар Эшимбеков.

12 апреля 2019 года решением Совета директоров энергокомпании, членами и председателем которого являются руководители Нацэнергохолдинга, назначили заместителем и и.о. гендиректора стал Аскаралы Кайбалиева – бывшего директора департамента финансов и продаж.

«До настоящего времени сменилось 8 генеральных директоров «Электрических станций» - флагмана энергетической отрасли Кыргызстана, - говорит Расул Умбеталиев. - Практически все главы и заместители ОАО являются фигурантами уголовных дел, находятся в СИЗО ГКНБ, по решению различных судебных органов приговорены к тюремным срокам. Но Кайбалиева, ранее осужденного и неоднократно причастного к уголовным делам, не привлекают к уголовной ответственности по известным резонансным коррупционным преступлениям».

Общественный деятель заявил, что в 2011 году бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев и экс-заместитель секретаря Совета обороны Кыргызстана Дуйшенбек Чоткараев создали «Кара-Кульскую региональную энергетическую группировку».

«В «руководящий» состав входили сам Дуйшенбек Зилалиев, экс-зампредседателя ГКНБ, экс-первый замглавы ГКНБ – экс-директор Антикоррупционной службы (АКС) ГКНБ КР. А также экс-гендиректор «Электрических станций», а ныне первый зампредседателя Нацэнергохолдинга Абдылда Исраилов – фигурант уголовного дела по незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека, и другой экс-глава «Электрических станций» Узак Кыдырбаев, осужденный 19 апреля 2019 года Первомайским районным судом на 4 года тюрьмы и штраф 150 тыс. сомов. И действующий до сих пор замгенерального директора «Электрических станций» Аскаралы Кайбалиев».

Также эксперт обвиняет Кайбалиева в критической ситуации, которая, по его мнению, сложилась при подготовке к ОЗП 2019-2020 годов.

В пресс-службе «Электрических станций» опровергли слова Расула Умбеталиева. Там сообщили Vesti.kg, что самый старший из детей Аскаралы Кайбалиева учится в 4 классе, поэтому никто из них не может работать в энергетической сфере.

Что же касается супруги и.о. гендиректора «Электрических станций», то в пресс-службе указали, что она энергетик по образованию и начала работать в энергосистеме еще до вступления в брак с Кайбалиевым.

- А 13 родственников – это как определить? – рассудили в пресс-службе. - Родословную при приеме на работу не запрашиваем. Если смотреть шире, то почти все граждане Кыргызстана друг другу каким-то образом родственники. В «Электрических станциях работает» 4,5 тыс. человек, а в энергосистема Кыргызстана – примерно 16 тыс.

vesti.kg