Запретить выезжать на заработки, не оформив опекунство над детьми. Идея?

А иногда родители забирают их из ПТУ за месяц до выпускных экзаменов – «все умеет, пора работать»

Запретить трудовым мигрантам выезжать на заработки, не оформив опекунство над своими детьми официально – такое предложение поступило на брифинге, организованном при поддержке ОО «Ресурсный центр для пожилых».

Об этом Vesti.kg рассказала заместитель руководителя представительства Госслужбы миграции при ПКР в Москве Жаркынай Галиева.

- Много предложений поступало об оформлении официального опекунства над детьми трудовых мигрантов перед отъездом родителей с целью обеспечения безопасности, предотвращения насилия в отношении детей, - поведала она. – Чтобы информация об этом вносилась в «паспорт безопасности мигранта» и кыргызстанец не мог выехать, оставив детей неизвестно на кого.

Главный специалист Агентства начального профобразования при Министерстве образовании и науки КР Бегаим Орозакунова согласилась, что детей часто оставляют бабушкам 70 лет, не оформив опекунство.

Однако она отметила, что трудовая миграция делает беззащитными не только маленьких детей, но и подростков.

- Родители-мигранты могут забрать своего ребенка из профтехучилища даже за месяц до выпускных экзаменов, даже не оповестив при этом руководство ПТУ, - посетовала главный специалист в разговоре с Vesti.kg. – Просто потому что нашли ему работу. Потому что ребенок уже имеет профессиональные навыки, а документы государственного образца их не интересуют. Решить эту проблему на государственном уровне было бы хорошо.

По словам Орозакуновой, некоторые предлагали по примеру Узбекистана и Молдовы запретить студентам младше 20 лет покидать территорию страны.

- Нужно внести изменения в закон «О семье» и закон «О начальном профобразовании» с учетом Кодекса о детях, - говорит она. – Вопрос об опекунстве над детьми мигрантов надо решить на государственном уровне. Позаботиться о будущем этих детей.

Общественные обсуждения по законодательству в сфере межведомственного взаимодействия по защите прав трудящихся мигрантов в России и в Кыргызстане прошли с 12 по 30 июля 2019 года в семи областях нашей страны.

В брифингах приняли участие специалисты Государственной службы миграции при ПКР и его представительства в Российской Федерации, Министерства труда и социального развития КР, Агентства начального профессионального образования при МО и НКР, представители органов местного самоуправления, юристы Центров содействия мигрантам, СМИ, а также трудящиеся мигранты и члены их семей.

Общественные обсуждения организованы областными Центрами содействия мигрантам при поддержке ОО «Ресурсный центр для пожилых» совместно с Государственной службой миграции при ПКР в рамках проекта «Развитие комплексной системы правовой и информационной поддержки мигрантов».

В ходе брифингов участники обсудили функции государственных органов в оказании ими услуг мигрантам и членам их семей, вопросы межведомственного и межсекторного взаимодействия по работе с заявлениями и обращениями трудящихся мигрантов, вопросы защиты их прав в КР и на территории РФ.

К сожалению, анализ проблем трудящихся мигрантов показывает высокую потребность кыргызстанцев в информировании. Поэтому разрабатываемый «Паспорт безопасности мигранта» призван отчасти решить эту проблему.

Данная публикация выпущена в рамках проекта «Развитие комплексной системы правовой и информационной поддержки мигрантов и содействие в защите их прав», реализуемого ОО «Ресурсный центр для пожилых».





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