Власть признала, что в Кыргызстане большие проблемы с исполнением бюджета

«На сегодня есть большие недочеты и проблемы с исполнением бюджета», — заявил на заседании коллегии Государственной налоговой службы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
По его словам, в прошлом году показатель по сбору налогов был выполнен с избытком. В этом, если посмотреть на данные за шесть месяцев 2019-го, есть определенные проблемы.
«Мы должны принять меры, чтобы выполнить план. Я специально решил принять участие в коллегии, чтобы сообщить, что со стороны правительства будет оказана необходимая поддержка. Есть проблемы в руководстве, поэтому необходимо детально рассмотреть работу городских и региональных руководителей ГНС. Есть некоторые районы, у которых хорошие показатели, но есть и места, где план не выполняется. Если руководители не справляются с поставленной задачей, необходимо их менять и на их места привлечь более опытных сотрудников. Недобросовестные руководители должны покинуть свои должности, а не переводиться из района в район», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/125327/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!