Собираются вытащить Раима Матраимова сухим из воды

В середине лета Финпол, наконец, обнародовал отчет по ожидаемому общественностью полгода документу – об имуществе Р.Матраимова.

Поскольку весь народ находится на летнем отдыхе, этот отчет не вызвал раздражения у общественности. Но вполне вероятно, что осенью вопрос имущества Раима-Миллиона снова окажется в центре внимания общественности. Потому что в реальности за не очень большие деньги полностью списана вина бывшего таможенника.

В информации Финансовой полиции не приводится подробно, какие фирмы есть у Матраимова и его жены, но по результатам проверки стало известно о взыскании 24,2 млн сомов налогов. Так как этот ущерб возмещен государству, то к нему другой претензии нет. Напомним, в 2016 году обнародована фотография на отдыхе сына Раима-Миллиона, у него на руках были видны часы стоимостью 3 млн сомов. Поэтому можно сказать, для этой семьи 24 млн сомов – раз плюнуть.

Но все равно много вопросов. Первый – где заработала семья Раима деньги (только неоплаченные налоги составили 20 млн) для бизнеса с оборотом в сотни миллионов сомов? Об этом пока нет никакого разъяснения. Возможно, это украденные с таможни деньги?

В Уголовном кодексе КР есть статья о незаконном обогащении, в таких случаях чиновник сам не может пояснить, откуда заработал деньги, намного превышающие официальный источник доходов. По этой статье только недавно посадили Зилалиева. А что, у Раима-Миллиона нет признаков незаконного обогащения?

Второе – в законе «О государственной службе КР» государственному служащему запрещено: лично или через доверенных людей заниматься предпринимательством, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами, независимо от организационно-правовой формы, а также содействовать ведению предпринимательства частными и юридическими сторонами с использованием своего должностного положения для извлечения различной выгоды. Говоря иначе, получается, что Р. Матраимов был справедливо снят с должности за нарушение этого закона?

Третье – в сведениях СМИ, в том числе «Азаттыка», говорится о множестве объектов, предположительно принадлежащих семье Матраимовых – торговые центры, транспортные фирмы и др. Что надо делать с этими сведениями?

В отчете Финпола ничего не сказано о деньгах Раима-Миллиона в зарубежных государствах. Все еще ищут. Вкратце, получается как в поговорке русских сородичей «гора родила мышь». Происходят действия по аккуратному извлечению Раима-Миллиона из-под ударов критики. Общественность и дальше будет терпеть такое, или добьется реальной проверки? Это увидим осенью.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №29 от 02.08.2019/стр.5, gezitter. org