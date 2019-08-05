Какими путями собрал богатства Жумалиев, называемый лаборантом Акаева?

Кубанычбек Жумалиев некогда дошел от должности лаборанта Акаева до министерского кресла.

Примерно 10 лет лежал в берлоге, анализировал все стороны, в какой-то момент увеличил накопленное богатство, стал называться опытным бизнесменом, после чего вернулся в политику и развлекается. Вот таким огромным депутатом сидит на почетном месте Жоргорку Кенеша. В свое время Кубанычбек мырза вместе с Акаевым были соавторами ряда книг, они были хорошо соучаствующими друг в друге в хороших и печальных событиях единомышленниками.

Мы знаем, до сих пор не прерывают отношений. Благодаря Акаеву совершал большие скачки не только в богатстве и власти, но и в науке, наверняка не зря получил звание академика. Поразительные успехи совершены в его карьере: заместитель министра образования, глава президентского аппарата, премьер-министр, губернатор Джалал-Абадской области, министр транспорта и коммуникаций. Ни для кого не секрет путь, приведший к высотам. К тому же, выяснилось, наш Куке за тот период благодаря Аскару байке накопил невероятное богатство. Хотя он чувствует себя героем нации, белей молока, но было сомнительно накопление им такого богатства без прихода во власть, если бы ходил ученым вокруг Академии наук. Ряд наших чиновников после прихода на государственную должность выскакивают миллионерами, это же мы все хорошо знаем. Тогда начнем считать.

Торговый центр ГОИН, имеющий китайский ярлык, хотя был ограблен, разбит, даже подожжен не в одной, а в двух революциях, но снова встал на ноги и работает. Рынок ТААТАН, продающий от мебели до дверей-окон. Теплицы на восточной стороне улицы Чуй Бишкека, выращивающие цветы, ягоды. Здание завода ЭВМ вдоль дороги по улице Горького в сторону микрорайона Тунгуч. Телерадио «Манас жанырыгы». Все это называется личным богатством Жумалиева. Это только те богатства, о которых мы знаем и говорится в народе. Спрашивается, а сколько неизвестного народу?

Рассказывают, что в других регионах Кыргызстана приватизировал себе много зданий. Если скажет, что он «бедняк верхом на собаке», то мы предоставим ему место на странице газеты.

Источник: газета «De факто» №30 от 02.08.2019/стр.3, gezitter. org