Какая месть у Турганбаева к Саляновой?

Из-за этого беспокоятся адвокаты и близкие экс-генпрокурора.
Распространилась информация, что глава Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) Мелис Турганбаев содержит бывшего генерального прокурора Аиду Салянову в сложных условиях СИЗО №1. В помещении, где находится Салянова, нет окон, спать невозможно от нехватки воздуха, сердцу наносится опасность. По сообщению ГСИН, только в случае операции на сердце Саляновой ее вывезут в больницу. Из-за этого беспокоятся адвокаты и близкие экс-генпрокурора. А власть посредством таких бессердечных людей, как Турганбаев, вроде старается сломить Салянову. Наверное, не стоит ждать добра от власти, не уважающей, а мстящей женщине.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №29 от 02.08.2019/стр.6, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!