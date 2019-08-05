Какая месть у Турганбаева к Саляновой?

Из-за этого беспокоятся адвокаты и близкие экс-генпрокурора.

Распространилась информация, что глава Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) Мелис Турганбаев содержит бывшего генерального прокурора Аиду Салянову в сложных условиях СИЗО №1. В помещении, где находится Салянова, нет окон, спать невозможно от нехватки воздуха, сердцу наносится опасность. По сообщению ГСИН, только в случае операции на сердце Саляновой ее вывезут в больницу. Из-за этого беспокоятся адвокаты и близкие экс-генпрокурора. А власть посредством таких бессердечных людей, как Турганбаев, вроде старается сломить Салянову. Наверное, не стоит ждать добра от власти, не уважающей, а мстящей женщине.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №29 от 02.08.2019/стр.6, gezitter. org