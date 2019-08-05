Муфтий получил информацию о ходе паломничества в Мекке

Об этом сообщила пресс-служба муфтията.





Азирети муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев встретился с членами штаба по организации паломничества в священном городе Мекка, ознакомился с ходом хаджа.

Об этом сообщила пресс-служба муфтията.

На встрече с сотрудниками штаба муфтий сказал, что служение паломникам это богоугодная ответственная работа. Сообщил о необходимости выполнения всех требований к работе нынешнего хаджа, поставленных Министерством хаджа Королевства Саудовской Аравии. Наряду с этим муфтий сказал о необходимости организации паломничества на высшем уровне представителями штаба. Отметил, надо хорошо разъяснить паломникам правила безопасности, санитарии, а также порядок перехода через долины Мина, Арафат и Муздалифа.

Токтомушев помимо этого заострил внимание на безопасности паломников, целесообразности частого проведения профилактических специальных разъяснительных работ о правилах пребывания на дороге, пожарной безопасности в долине Мина.

Источник: Марал радиосу, gezitter. org