Муфтий получил информацию о ходе паломничества в Мекке

Об этом сообщила пресс-служба муфтията.
Азирети муфтий мусульман Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев встретился с членами штаба по организации паломничества в священном городе Мекка, ознакомился с ходом хаджа.
Об этом сообщила пресс-служба муфтията.
На встрече с сотрудниками штаба муфтий сказал, что служение паломникам это богоугодная ответственная работа. Сообщил о необходимости выполнения всех требований к работе нынешнего хаджа, поставленных Министерством хаджа Королевства Саудовской Аравии. Наряду с этим муфтий сказал о необходимости организации паломничества на высшем уровне представителями штаба. Отметил, надо хорошо разъяснить паломникам правила безопасности, санитарии, а также порядок перехода через долины Мина, Арафат и Муздалифа.
Токтомушев помимо этого заострил внимание на безопасности паломников, целесообразности частого проведения профилактических специальных разъяснительных работ о правилах пребывания на дороге, пожарной безопасности в долине Мина.
Источник: Марал радиосу, gezitter. org
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