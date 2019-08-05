Сказано, что Калиев продал автомашину ТВЕА за 23,8 тысячи долларов

В Свердловском районном суде Бишкека по делу о модернизации ТЭЦ частный предприниматель Чынгыз Чулуев сказал, что экс-руководитель «Энергохолдинга» Айбек Калиев взял у ТВЕА машину за 10 тысяч долларов, а продал за 23 тысячи 800 долларов.
Вначале машину зарегистрировали на бывшего советника главы ТВЕА Арлана Осмонжанова, поздней человек Айбека Калиева зарегистрировал на Чынгыза Чулуева.
Свидетель сказал: Айбек Калиев просил его зарегистрировать машину. «Эту машину он купил дешевле. Состояние было не очень хорошее. После этого мы продали ее за 23,8 тысячи долларов. Машину к продаже готовил я. Потратил на химчистку и наведение блеска 100 долларов», – говорит Чулуев. Ну а А.Калиев заявил, что дал Ч.Чулуеву 2 тысячи долларов для подготовки машины к продаже.
Источник: газета «Фабула» №27 от 02.08.2019/стр.6, gezitter. org
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