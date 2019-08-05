Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 августа: будет жарко

В Кыргызстане 5 августа без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
В Бишкеке температура воздуха ночью +17, днем +37 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +19, днем до +39 градусов.
В Нарынской области +12 ночью и +32 градуса днем.
В Иссык-Кульской области ночью +12, днем +32 градуса.
В Таласской области температура ночью +16, днем +37 градусов.
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