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Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 августа: будет жарко

В Кыргызстане 5 августа без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

 

В Бишкеке температура воздуха ночью +17, днем +37 градусов.

 

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +19, днем до +39 градусов.

 

В Нарынской области +12 ночью и +32 градуса днем.

 

В Иссык-Кульской области ночью +12, днем +32 градуса.

 

В Таласской области температура ночью +16, днем +37 градусов.

    

 

 

 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/125257/

           

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