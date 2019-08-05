Талант Толобеков: Лет пять назад в Кыргызстане в год выходило 100 фильмов, а теперь за полгода лишь семь

В летнее время, когда многие учреждения культуры отправляются в отпуска, в творческом союзе деятелей киноискусства и телевидения – Союзе кинематографистов Кыргызстана — работа напротив кипит.

Много планов, идей, проектов, реализация которых не терпит откладывания. Куй железо, пока горячо, как говорится. В этом также уверен оргсекретарь Союза кинематографистов республики Талант Толобеков, который рассказал Elgezit.kg, что уже в ближайшее время организация предложит почитателям кино.

— На самом деле новостей очень много. Несколько месяцев назад на Съезде кинематографистов Кыргызстана был избран новый председатель, им стал кинорежиссер Айбек Дайрбеков.

Сейчас мы работаем над поправками в Закон «О государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики». Если честно, закон был принят очень давно и требует доработок. Например, в мире уже много лет существует система «Cash rebate в кинопроизводстве» (программы по привлечению инвестиций), и немало стран на постсоветском пространстве ее внедрили. Она очень привлекательна для кинопродюсеров. В соседнем Казахстане такая система уже начала работать в этом году, и мы хотим, чтобы такая заработала и у нас. Ее рабочее название «Снимай в Кыргызстан». Эта программа позволит инвестору возвратить потраченные на кинопроизводство средства в размере от 15 до 20 процентов.

Кроме того, мы [Союз кинематографистов] предлагаем внедрить в Кыргызстане единое Электронное прокатное удостоверение, что позволит в режиме реального времени видеть статистику продажи билетов на кинофильмы в кинотеатрах. Думаем, что это улучшит инвестиционный климат в индустрии кино республики и привлечет новых продюсеров в нашу страну.

— Слышала, у СК КР, наконец, появится собственный сайт. Расскажите о нем.

— Да, вы правы, скоро мы запустим собственный веб-ресурс. На данный момент сайт на стадии разработки, надеемся, что до конца августа он уже начнет полноценно функционировать. Через него можно будет узнать, как вступить в Союз кинематографистов, ознакомиться с уставом нашей организации и многими другими документами, информацию о членах СК, информацию о предстоящих и проведенных мероприятиях, объявления о предстоящих фестивалях и другое.

— С какими проектами встретит осень Союз кинематографистов?

— Планов на осень очень много. Эпицентром всех событий станет Доме кино имени Чингиза Айтматова, где будут проходить курсы для продюсеров и режиссеров, мастер-классы, показы отечественных и зарубежных кинокартин, встречи с мэтрами кинематографии, представителями различных направлений культуры и искусства. Кроме того, мы планируем запустить свою передачу о кино, которая будет транслироваться в интернете.

— Как часто Союз кинематографистов проводит пи́тчинги для молодых режиссеров и сценаристов?

— Данная практика существует в России, и Союз кинематографистов этой страны постоянно проводит пи́тчинги во многих субъектах РФ. Это позволяет находить молодые таланты в регионах. Если честно, мы хотели бы проводить пи́тчинги, но все упирается в деньги — их у нас нет. Сейчас мы начали работать над проектами, которые могли бы привлечь инвестиции в киноиндустрию Кыргызстана. Кроме того, несколько лет назад был создан экспертный совет при департаменте кинематографии Минкультуры КР, который как раз и рассматривает кинопроекты молодых кинорежиссеров.

— К слову о молодых режиссерах и их творчестве. Какие успешные примеры можете привести по столичным и региональным проектам?

— Думаю, надо понимать, что на постсоветском пространстве существует разделение на авторское и жанровое (коммерческое) кино, и у каждого свой индикатор успеха. У авторского кино должна быть хорошая фестивальная история, а у жанрового — кассовые сборы. В столице в 2019 году многие авторские кинопроекты еще в стадии постпродакшна. Это, например, новый фильм «Озеро» режиссера Эмиля Атагелдиева и продюсера Эрке Джумахматовой, фильм «Жекшен» режиссера Мирлана Абдыкалыкова и продюсера Алтынай Койчумановой, фильм «Тенирберди» режиссера Асель Жураевой. И все они имеют колоссальный фестивальный потенциал.

Из жанровых можно отметить фильм «В поисках мамы 2» режиссера Руслана Акуна и продюсера Нурбека Айбашева. Лента вышла весной. Фильм «Напарники 2» режиссера Бакыта Осмонканова. Сейчас снимается, мне кажется. У него тоже имеется кассовый потенциал. В этом году, если честно, очень мало жанровых кинопроектов, Это, на мой взгляд, очень плохой показатель. Ну, а в регионах кино снимается только в Оше, но оно имеет только локальный успех.

— Как обстоят дела с финансированием отечественной киноиндустрии?

— Не секрет, думаю, что денег не хватает. Например, в том же законе «О государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики» говорится о финансировании киноиндустрии в размере 0,1 процента от бюджета. В 2019 году вышло примерно 145 миллионов сомов. Но на самом деле на всю индустрию выделяется приблизительно 40-45 миллионов сомов. Из них около 25 миллионов сомов уходит на содержание государственных киноорганизаций, 15 миллионов сомов — на содержание и фильмы, которые выходят на Национальной киностудии «Кыргызфильм имени Т.Океева» и 10 миллионов — на кинопроекты, поддерживаемые Департаментом кинематографии при МКИТ КР. Последние – это в основном проекты авторского характера. Жанровые проекты пока не поддерживаются, денег на них не хватает.

Мне кажется, в нашей киноиндустрии есть большая проблема. Мы хотим, чтобы у нас был сильный производственно-творческий коллектив, но для его поддержки ничего не делаем. Ведь люди объединяются лишь на время производства фильма, потому они и называются съемочной группой. Сценаристы, режиссеры постановщики, операторы постановщики, звукорежиссеры, художники по гриму, художники по костюмам и многие другие не могут сидеть и ждать, пока запустят тот или иной авторский проект. И тут самое интересное — им приходится уходить в коммерческие проекты, которые многими кинематографистами старшего поколения считаются недостаточно профессиональными. Но тут платят.

Замечено, что в отечественном жанровом кино (комедия, мелодрама, драма, триллер и другое) идет колоссальный спад. Примерно пять-шесть лет назад в год выходило 100 фильмов, а на первое полугодие 2019-го вышло лишь 7 фильмов. Общаясь со многими режиссерами и продюсерами, которые снимают жанровое кино, я узнал, что становится все сложнее найти финансирование на их проекты. Все они сходятся к единому мнению: дальше может быть еще хуже. Одним словом, остатки специалистов могут просто уехать в соседние страны на заработки, как это происходило в 1990-х и 2000-х годах, и у нас просто скоро перестанут снимать жанровые фильмы.

— А что сейчас идет в кинотеатрах?

— В настоящее время наши кинотеатры заполнены на 90 процентов зарубежными фильмами, у которых свои духовно-нравственные ценности, своя инородная идентичность. В лентах же наших режиссеров есть особый, кыргызстанский, мир, который, к сожалению, начинает исчезать.

Большая часть нашей страны выросло на фильмах Толомуша Океева, Мелиса Убукеева, Дооронбека Садырбаева, Болота Шамшиева, Геннадия Базарова и многих других. А что мы можем сказать о нашей молодежи, которая сейчас растет на сиквелах «Человека-паука», «Железного человека», «Властелина колец» или «Игры престолов»?

Извините, что озвучил столько проблем. Наверное, не все так открыто говорят о них. Уверен, что пора начать объединяться вокруг наших кинематографистов и поддержать их, не имеет значения, хотят они снимать авторское и коммерческое кино, потому что это наше кыргызское кино!

Каныкей МАНАСОВА — специально для Elgezit.kg