В Нарынской области 40-летний мужчина пытался изнасиловать соседку

Говорили, что семья подозреваемого предложила пострадавшей трех баранов взамен на встречное заявление.
Милиция опровергает эти слухи
В селе Семиз-Бель Нарынской области 40-летний мужчина попытался изнасиловать 19-летнюю соседку. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.
По данным милиции, инцидент произошел 1 августа 2019 года, примерно в 01:23 часов.
С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать девушки.
- По словам матери, ночью она зашла в комнату дочери и увидела соседа, который пытался ее изнасиловать, - пояснили в УВД. - Она вывела мужчину из комнаты. В этот момент произошла перепалка, в ходе которой женщина порвала его футболку.
В пресс-службе УВД Нарынской области добавили, что подозреваемого не задержали, так как результаты судебно-медицинской экспертизы еще не готовы.
Кроме того, правоохранители опровергли информацию о том, что семья подозреваемого предложила пострадавшей трех баранов в обмен на встречное заявление.
Начато досудебное производство.
Vesti.kg
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