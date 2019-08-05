В Нарынской области 40-летний мужчина пытался изнасиловать соседку

Говорили, что семья подозреваемого предложила пострадавшей трех баранов взамен на встречное заявление.

Милиция опровергает эти слухи

В селе Семиз-Бель Нарынской области 40-летний мужчина попытался изнасиловать 19-летнюю соседку. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

По данным милиции, инцидент произошел 1 августа 2019 года, примерно в 01:23 часов.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать девушки.

- По словам матери, ночью она зашла в комнату дочери и увидела соседа, который пытался ее изнасиловать, - пояснили в УВД. - Она вывела мужчину из комнаты. В этот момент произошла перепалка, в ходе которой женщина порвала его футболку.

В пресс-службе УВД Нарынской области добавили, что подозреваемого не задержали, так как результаты судебно-медицинской экспертизы еще не готовы.

Кроме того, правоохранители опровергли информацию о том, что семья подозреваемого предложила пострадавшей трех баранов в обмен на встречное заявление.

Начато досудебное производство.

Vesti.kg