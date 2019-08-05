Премьер-министр вмешался в решение вопроса о школе «Газпром»? Ответ правительства

«Мухаммедкалый Абылгазиев лишь призвал не затягивать процесс ввода учебного заведения в эксплуатацию»

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев направил письмо мэру Бишкека Азизу Суракматову, всего лишь прося не затягивать процесс ввода в эксплуатацию школы «Газпром». Об этом Vesti.kg сообщил пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев.

Несколько дней назад Бишкекский городской кенеш принял решение передать учебное заведение в аренду общественному фонду «Школа Газпром Кыргызстан».

Накауне ИА «24.kg» обнародовало два письма от имени премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. В документах говорилось о том, что глава кабмина рекомендует БГК провести внеочередную сессию и решить вопрос передачи школы «Газпром» одноименному фонду.

- В своем письме, направленном в столичную мэрию, Мухаммедкалый Абылгазиев выразил мнение, что недопустимо затягивать решение вопроса об открытии общеобразовательной школы, построенной при поддержке компании «Газпром», - пояснил пресс-секретарь. - Глава правительства в рамках своих полномочий и в соответствии с законодательством выразил мнение, что у городских властей нет объективных причин затягивать процесс ввода в эксплуатацию школы к началу предстоящего учебного года.

По словам Султаналиева, премьер-министр считает, что городские власти совместно с компанией «Газпром Кыргызстан» должны найти путь решения возникших вопросов исключительно в интересах горожан.

- Эта школа на самом деле является уникальной для нашей столицы, - подчеркнул пресс-секретарь. - В том числе и благодаря имеющейся там современной инфраструктуре. Однако ее содержание для местного бюджета пока обременительно. В этих условиях Мухаммедкалый Дуйшекеевич считает, что городские власти совместно с компанией «Газпром Кыргызстан» должны найти путь решения возникших вопросов исключительно в интересах горожан, чтобы подобный образовательный объект, отвечающий самым современным требованиям, не простаивал, а работал.

Важно, что четверть от общего количества учеников будет обучаться в школе бесплатно - по квотам для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из социально уязвимых слоев населения. Это важный аспект.

В заключение он добавил, что ввод школы в эксплуатацию решит проблему нехватки общеобразовательных учреждений в столице.

Vesti.kg