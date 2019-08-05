Посол в России объяснил ситуацию по ограничению денежных переводов в Кыргызстан

Вопрос об ограничении денежных переводов из России от мигрантов очень важная тема, над которой работают обе стороны.
Об этом сегодня, 2 августа, заявил Kaktus.media Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов.
Напомним, в начале года стало известно, что системы денежных переводов из России ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны.
Ограничения касаются Вьетнама, Китая, Кыргызстана и Казахстана. Так Центробанк России борется с сомнительными операциями. Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Кыргызстан (до 100 тыс. рублей в месяц).
По словам посла закономерно то, что российский Центробанк борется с незаконным отмыванием денег.
"Сейчас в виде эксперимента разблокирован Китай, и там используются прежние условия. Все это решено в рамках проекта "Один пояс - один путь", ведь ограничения стали больно бить по бизнесу. Мы этот вопрос тоже поднимали на высоком уровне", - заявил Джекшенкулов.
Мы тоже участники этого проекта и хотим снятие ограничений.
"Сейчас этот вопрос российская сторона изучает, думаю, что не сразу, но сдвиги будут. Несмотря на ЕАЭС, есть определенные национальные интересы. В первую очередь страдает рубль, и они защищали свой рынок", - подчеркнул он.
Посол отметил, что в апреле на саммите глав правительств ЕАЭС в Ереване этот вопрос обсуждался, и его также будут обсуждать далее.
Ограничение до 100 тыс. рублей введено исключительно в отношении переводов без открытия счета. Средний размер перевода трудового мигранта в России составляет $500 в месяц.
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