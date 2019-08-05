Курман айт-2019. В августе кыргызстанцы отдохнут три дня подряд (календарь)

11 августа Кыргызстан отметит Курман айт. Духовное управление мусульман Кыргызстана постановило, что 11 августа является датой празднования Курман айта.



Напомним, ДУМК ранее сообщал о предварительной дате Курман айта - 10 или 11 августа.

Как будем отдыхать в августе



В целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, в соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 Конституционного закона Кыргызской Республики "О правительстве Кыргызской Республики", выходной день 11 августа переносится на 12 августа, понедельник.

"В этом году 11 августа выпало на воскресенье, поэтому праздничный день переносится на 12 августа", - подтвердили Kaktus.media в Министерстве труда и соцразвития.

Таким образом, на следующей неделе у кыргызстанцев будут длинные выходные.

Отдыхать будем с 10 по 12 августа включительно - 10 августа - суббота, 11 августа - воскресенье, 12 августа - понедельник.

Что с Днем независимости?



В этом году 31 августа - День независимости - выпал на субботу. Но переноса на другой день не будет, так как кыргызстанцы его уже использовали во время отдыха на длинных январских выходных 4 января.

Выходной день 2 сентября (признается выходным, поскольку 31 августа выпадает на выходной день) был перенесен на рабочий день 4 января, согласно постановлению правительства Кыргызской Республики "О переносе выходных дней в 2019 году".



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