Главу Гослесхоза Кыргызстана Рустамова и его помощника отправили в СИЗО до октября

Директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) Абдыкалыка Рустамова и его помощника Араслана Ибраева отправили в СИЗО-1 Бишкека до октября 2019 года.
Как уточняется, вчера, 1 августа, решением Первомайского райсуда Бишкека они были взяты под стражу на два месяца.
Напомним, что при обыске у главы Гослесхоза нашли 1 000 долларов. ГКНБ считает, что это взятка.
Чиновники "требовали от иностранного гражданина взятку за положительное решение вопроса о предоставлении земельного участка площадью 5 га из земельного фонда Иссык-Кульского лесного хозяйства в Ананьево". У задержанных при личном обыске были обнаружены ранее полученные в качестве взятки по $1 тыс.
Претензии к работе чиновника возникли давно. Им напрямую заинтересовался Совет безопасности, который провел тщательный разбор деятельности ГАООСЛХ и выявил массу нарушений.
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