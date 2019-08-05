ГКНБ раструбил о взятке в 2 тысячи долларов, стыдно!

Глава Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов и его помощник были задержаны на месте получения взятки в 2 тысячи долларов.

ГКНБ сделал из этого поразительный пиар, раструбил будто вошел в Берлин и водрузил флаг. Да, это тоже борьба с коррупцией, но дает образ трюхающей телеги. Подобало бы поднимать крик, если б задержали чиновника с 200 тысячами долларов. Сейчас только один поход в сауну министра, депутатов доходит до 2 тысячи долларов. Правильно же. Смехотворное дело? На самом деле мы не против раскрытия преступных действий Рустамова (если это правда), речь о другом. Имеющий все возможности для борьбы с коррупцией орган измельчал, до этого сидел как на ровном месте, и устроил переполох из-за какой-то нестоящей вещи. Эй, сколько больших чиновников есть сегодня? Расследуйте, пока сидят в должности, проверяйте их? Народе-то недоволен. А ведь ГКНБ это орган, обеспечивающий национальную безопасность, в то же время в борьбе с коррупцией разоблачающий как мелких чебаков, так и слонов, показывающий образец, урок общественности? Если в этом отношении нет профессиональных, патриотических действий, тогда каким будет конец? Эти слова подразумевают «дверь, говорю тебе, а ты сноха слушай».

Источник: газета «Азия news» №30 от 01.08.2019/стр.1, gezitter.org