В Кыргызстане прекратили дело против супругов, которые вышли с плакатами "Путин – агрессор, убийца"

Милиция Кыргызстана прекратила дело против гражданского активиста Нурлана Карымшакова и его супруги Гульзаны Имаевой.

27 марта 2019 года, за день до приезда в Кыргызстан президента РФ Владимира Путина пара вышла с пикетом к посольству России в Кыргызстане. На их плакатах было написано: "Путин – агрессор, убийца" и "Нет торпедам Путина на Иссык-Куле!"

Супругов задержала милиция, в их квартире был проведен обыск. После этого в отношении Карымшакова и Имаевой было заведено дело по части 2 статьи 313 Уголовного кодекса Кыргызстана ("Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды") и начато досудебное производство по нему.

"Решение о прекращении дела было принято следователем на основании заключений психолого-лингвистической и комиссионной лингвистической экспертиз", – рассказал адвокат супругов Замир Жоошев.