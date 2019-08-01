Милиция Кыргызстана прекратила дело против гражданского активиста Нурлана Карымшакова и его супруги Гульзаны Имаевой.
27 марта 2019 года, за день до приезда в Кыргызстан президента РФ Владимира Путина пара вышла с пикетом к посольству России в Кыргызстане. На их плакатах было написано: "Путин – агрессор, убийца" и "Нет торпедам Путина на Иссык-Куле!"
Супругов задержала милиция, в их квартире был проведен обыск. После этого в отношении Карымшакова и Имаевой было заведено дело по части 2 статьи 313 Уголовного кодекса Кыргызстана ("Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды") и начато досудебное производство по нему.
"Решение о прекращении дела было принято следователем на основании заключений психолого-лингвистической и комиссионной лингвистической экспертиз", – рассказал адвокат супругов Замир Жоошев.
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