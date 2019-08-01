Госэкотехинспекция скрывает информацию о том, кто построил более 200 незаконных объектов в Кыргызстане

По состоянию на второй квартал 2019 года по Кыргызстану незаконно строятся около 200 объектов.

Об этом Tazabek сообщили в Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Однако, ведомство без объяснения причины не стало представлять по запросу издания информацию о том, что это за объекты, где находятся и кто является заказчиком и подрядчиком.

Госэкотехинспекция сообщила, что в Бишкеке незаконно строятся 94 объекта, Оше – 18, Ошской области – 16, Жалал-Абадской области – 32, Чуйской области – 23, Иссык-Кульской области – 6, Баткенской области – 5, Нарынской области – 6.





Tazabek