Госэкотехинспекция скрывает информацию о том, кто построил более 200 незаконных объектов в Кыргызстане

По состоянию на второй квартал 2019 года по Кыргызстану незаконно строятся около 200 объектов.
Об этом Tazabek сообщили в Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.
Однако, ведомство без объяснения причины не стало представлять по запросу издания информацию о том, что это за объекты, где находятся и кто является заказчиком и подрядчиком.
Госэкотехинспекция сообщила, что в Бишкеке незаконно строятся 94 объекта, Оше – 18, Ошской области – 16, Жалал-Абадской области – 32, Чуйской области – 23, Иссык-Кульской области – 6, Баткенской области – 5, Нарынской области – 6.
Tazabek
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