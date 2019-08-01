Девочку, которая стояла на улице возле пьяной бабушки, определили в центр защиты детей

Девочку, которую милиция обнаружила на улице села Сокулук возле пьяной бабушки, определили в центр защиты детей в Бишкеке.

Об этом 1 августа АКИpress сообщил заместитель начальника Сокулукского управления социального труда и развитии Максат Кенешов.

«Так как ни бабушка, ни мама больше не явились, девочку сегодня будем направлять в центр защиты детей в Бишкеке. Сегодня ее в больнице полностью обследуют, после чего мы ее заберем», - сказал он.

Согласно информации, в центре она будет проживать до 6 месяцев, если за это время родственники ее не заберут, то родители будут лишены родительских прав. Девочка будет жить в приюте, пока ее не определят в приемную семью. Ей еще не выдали документы, удостоверяющие личность. На данный момент уточняется место ее рождения.

Ранее ГУВД Чуйской области сообщало, что милиция Сокулукского района обнаружила девочку 5-6 лет, которая стояла на улице села Сокулук возле женщины в нетрезвом состоянии. Девочка была определена в территориальную больницу Чуйской области.

Пьяная женщина оказалась бабушкой девочки. Мама отказалась от дочери, заявив, что не сможет ее содержать, у нее есть другая семья и дети. У бабушки не было документов, удостоверяющих личность, поэтому внучку ей не отдали. Позже родственники девочки не явились забирать ее из больницы.

Бишкек (АКИpress)