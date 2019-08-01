Сможет ли господин Кабыл увеличить объем налоговых сборов?

Хотя мы и недовольны некоторыми кадровыми назначениями главы правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева, несколько дней назад он нас порадовал.
Он сделал правильный выбор, назначив главой Налоговой службы Кабыла Абдалиева.
Господин Кабыл не из тех, кто случайно забрел в налоговую систему. Профессиональный налоговик, начинал там свой трудовой путь, знает отрасль в деталях. И до этого был начальником, хорошо проявил себя в направлении налогов в бюджет. Налоговики говорят, что он смел, решителен, знает свое дело, хорошо понимает систему.
Что нам остается сказать, дело не сдвинулось с места с тех пор, как возглавил Налоговую службу Тенизбек Абжапаров, не проработавший до этого в налоговой сфере ни дня. Надеемся на то, что господин Кабыл устранит недостатки, с запасом выполнит план сбора налогов. Мы желаем успеха в работе господину Кабылу!
Источник: газета «Майдан.kg» №29 от 31.07.2019 / стр. 7, gezitter.org
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