Определен «самый коррумпированный» орган в Кыргызстане

Национальный статистический комитет опубликовал результаты опроса о том, какой госорган население Кыргызстана считает самым коррумпированным.
Всего в опросе участвовали 3,6 тысячи человек, исследование проводили в первой половине 2019 года.
Рейтинг выстраивали по баллам от 10 до 100 — чем выше результат, тем ниже уровень коррупции, по мнению опрошенных. В итоге «самым коррумпированным» госорганом стала таможня, которая набрала 18,7 баллов.
Также выяснилось, что опрошенные жители Бишкека поставили почти всем госорганам отрицательную оценку, в то время как жители регионов проголосовали, в основном, положительно.
Государственная таможенная служба 25 июля распространила сообщение, в котором не согласилась с итогами опроса и заявила, что они исходят из индивидуального опыта опрошенных, которые сталкивались с услугами в различных госорганах.
«Только определенная часть населения вовлечена в бизнес-процессы и занимается внешнеэкономической деятельностью и имеет представление об услугах, оказываемых таможенной службой Кыргызстана, в связи с чем, только данная аудитория может дать объективную оценку качеству оказываемых услуг», — заявили в таможенной службе.
В апреле генпрокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов назвал среди самых коррумпированных госорганов Министерство внутренних дел, Министерство транспорта и дорог, Министерство здравоохранения, Министерство образования, а также Госэкотехинспекцию и налоговую службу.
Таможня и генеральная прокуратура под его управлением в этот список не вошли.
Источник: газета «Майдан.kg» №29 от 31.07.2019 / стр. 2, gezitter.org
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