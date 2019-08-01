Обнаружены ошибки и в дипломах Медакадемии

Выпускники Кыргызской государственной медицинской академии сообщили о новых ошибках в дипломах, которыми им заменили документы с уже имеющимися опечатками.

Например, на одной из страниц напечатано слово «легализациаялоо» («легализация»), однако правильно оно пишется «легализациялоо».

В типографии «Учкун» сообщили, что их вины в наличии опечатки в исправленных дипломах нет — электронную версию текста дипломов утверждало Министерство образования.

Однако в пресс-службе Министерства образования заявили, что каждый университет работает с типографиями без участия ведомства.

В администрации Кыргызской государственной медакадемии (КГМА) сообщили, что переделают дипломы с ошибками за свой счет, но только тем студентам, кто напишет заявление с требованием повторной печати документа.

Это уже не первый случай, когда выпускники КГМА обнаруживают ошибки в документах об окончании учебы.

Ранее студенты нашли в дипломах опечатку во фразе на кыргызском языке — вместо «Окууга кирди» («Поступил») написали «Окуугу кирди».

Тогда на ошибки в документе пожаловались около 600 студентов, а ректорат университета пообещал переделать дипломы за счет типографии.

Чуть ранее были обнаружены грамматические ошибки в аттестатах выпускников средних школ, что вызвало негодование общественности.

Источник: газета «Майдан.kg» №29 от 31.07.2019 / стр. 2, gezitter.org