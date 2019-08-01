Генпрокуратура: Начато досудебное расследование в отношении Наримана Тюлеева

Экс-мэр Нариман Тюлеев и другие сотрудники мэрии Бишкека подозреваются в нарушении земельного законодательства, сообщает 31 июля, Генеральная прокуратура.

Октябрьская районная прокуратура зарегистрировала данный факт в ЕРПП и начала досудебное производство по ст. 320 ч. 2 («Злоупотребление должностным положением»).

«По данному эпизоду проходит Н. Тюлеев и другие должностные лица мэрии Бишкека. Тюлеев в бытность мэром столицы, используя свое служебное положение, вразрез интересам службы, в целях извлечения выходы и преимущества для себя и других лиц или из иной личной заинтересованности, предоставил земельные участки своим аффилированным лицам», - сказали в Генпрокуратуре.

По данным Генпрокуратуры, указанные участки находятся в жилом городке «Ала-Арча-3», Общая площадь— 659 квадратных метров.

Источник: Баракелде, gezitter.org