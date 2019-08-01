Для СДПК откроется дорога?

Интересно. Что же такое, всегда в кыргызской стране происходят удручающие события?

Только у нас с изменением ситуации происходят такие удивительные явления. Например, когда вообще допускалось расчленение и разделение партии по частям?

С прошлого года появились старающиеся разделить и расколоть признанную авангардом партию СДПК.

Неизвестный народу человек по имени Сагынбек Абдрахманов выскочил посреди дороги, начал усиленные действия по присвоению себе партии с четвертьвековой историей. Иса Омуркулов хотел помочь реализовать его мечту, и увильнул как лиса, накликав на себя беду. Находившиеся в ядре настоящей партии лица растащили ее как собаки. Тем не менее делаются кое-какие телодвижения.

После возвращения из поездки в Москву Алмазбек Атамбаев заявил общественности, что судьба партии решится положительно, они пойдут на следующие парламентские выборы. Можно верить этой информации? Не может не появиться вопрос, что сегодняшняя власть с намерением не допустить участия в выборах представит различные отговорки, отберет время, доведя дело до суда. Речь о том, выйдет ли толк, если этой партии не чинить препятствия, а допустить к гонкам? Коротко говоря, положение партии начнет проясняться через один месяц, когда ветви власти приступят к своей полноценной работе. Правда, на «Форуме» собираются оказать всяческое сопротивление различным атакам.

Источник: газета «Ачык соз» №29 от 01.08.2019/стр.2, gezitter.org