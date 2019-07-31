Медиаэксперты не обнаружили нарушений закона в трансляции фильма о Бакиеве

Институт Медиа Полиси проанализировал ситуацию вокруг показа фильма о бывшем президенте КР Курманбеке Бакиеве на телеканалах NurTV и NewTV.

В частности, медиаюристы обратили внимание на предостережение ГКНБ, которое разослано СМИ утром 31 июля.

«Не совсем ясно в соответствии с нарушением каких норм и какого закона СМИ выносится предостережение со стороны госоргана? В любом предостережении как акте должна быть ссылка на нарушение каких-то норм законодательства. К сожалению, в своем пресс-релизе госорган не указывает конкретные ссылки, поэтому о том, что именно стало нарушением, остается только догадываться», - отмечает Институт Медиа Полиси.

Так, согласно анализу организации, в соответствии с Законом КР «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики», органы национальной безопасности для выполнения возложенных на них обязанностей имеют право: осуществлять профилактику преступлений, расследование которых отнесено к компетенции органов национальной безопасности; применять в соответствии с законодательством меры профилактического воздействия, в том числе в форме объявления гражданам официального предостережения. «Является ли нарушением какого-либо закона тот факт, что по телеканалу показали документальный фильм о деятельности бывшего президента Курманбека Бакиева? Сомнительно. Да, в отношении Курманбека Бакиева и его родственников судами были вынесены обвинительные приговоры по многочисленным фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и все обвиняемые в розыске, но это вопрос не к СМИ, а больше к государству, у которого нет либо сил, либо желания найти преступников за рубежом и добиться их наказания», - считают эксперты.

«Более того, хотелось бы напомнить, что согласно Закону «О телевидении и радиовещании», цензура информационной деятельности телерадиоорганизаций не допускается, а телерадиоорганизации самостоятельны и независимы в определении содержания своих программ и передач. Есть ли противоречие данным нормам в показе данного материала телеканалами? Возможно, фильм не является объективным. Но это оценка, мнение, вопрос этики или ее отсутствия», - говорится в анализе.

30 июля телеканалы NewTV и NurTV показали документальный фильм о деятельности бывшего президента Курманбека Бакиева. Часть пользователей соцсетей расценила это как попытку реабилитировать Бакиева в Кыргызстане. Ранее родственники бывшего президента сообщали «Азаттыку» о готовящемся документальном фильме в честь юбилея Курманбека Бакиева – 1 августа ему исполняется 70 лет.

31 июля Госкомитет национальной безопасности отреагировал на публикации в СМИ в поддержку беглого президента Курманбека Бакиева и его близких родственников. «ГКНБ оставляет за собой право объявить авторам публикаций и телевизионных материалов предостережения о недопустимости действий, могущих привести к напряженности в обществе», - говорится в сообщении.

В Кыргызстане Курманбека Бакиева обвинили в семейно-клановом правлении и 7 апреля 2010 года свергли с поста президента. В тот день погибло минимум 87 кыргызстанцев. Десятки получили ранения. В последующие годы некоторые из них скончались. По окончании процесса по апрельским событиям приговором суда Курманбек Бакиев был заочно приговорен к 30 годам лишения свободы.

Азаттык

