Полковник в отставке: Премьер-министра можно привлечь к ответственности

Ветеран вооруженных сил ждет ответа Мухаммедкалыя Абылгазиева на свое обращение

Вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих по-прежнему не решен. Об этом Vesti.kg заявил ветеран Вооруженных сил КР, полковник в отставке Анвар Сартаев.

- Я как ветеран Вооруженных сил возмущен проблемами пенсионного обеспечения военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, - сказал он. - Я с 2004 года занимаюсь этим. Члены правительства и Совета безопасности не ставят перед руководством страны эти вопросы.

Гражданским пенсионерам ежегодно повышают пенсии, потому что они отчисляют средства в Социальный фонд. Военные не платят налогов. За них это должно делать государство. Военные приняли присягу, тем самым лишив себя около 20 конституционных прав.

Полковник в отставке отмечает, что по вине руководителей силового блока пенсионное обеспечение военнослужащих до сих не работает.

- Министры, председатели комитетов, их заместители, получают зарплату в несколько раз больше, чем их подчиненные, - заявил Сартаев. - Они «закреплены» за специальной поликлиникой. Но они не заботятся о своих подчиненных, им до этого нет дела.

25 июня я обратился к премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву. До сих пор я не получил ответа на свое обращение.

У нас есть закон «О ветеранах войны Вооруженных сил». Ответственные должностные лица должны проявлять внимание и следить за тем, чтобы мы получали пенсию. Если, допустим, военным повышают должностные оклады, то и нам автоматически должны повышать их. Но они самоустранились.

Вместе с тем Анвар Сартаев предположил, что чиновников можно привлечь к ответственности по статье 33 Закона «О военных».

- Эта статья гласит, что люди несут ответственность за ненадлежащее исполнение законов, - заметил он. - Получается, что премьер-министра, министров и других чиновников можно привлечь к ответственности. В статье о судебной защите этого же закона говорится, что ветеран имеет право обратиться в суд для защиты своих социальных гарантий. А мы уже 4 года не можем провести VI Курултай силовых структур.

Vesti.kg