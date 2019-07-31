Правозащитница против публикации фотографий злостных алиментщиков

Но эксперт в сфере защиты прав детей поддерживает инициативу: это должно повысить ответственность разведенных родителей
Недавно президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон, который разрешает публиковать фотографии «алиментщиков», которые не выполняют свои родительские обязательства, а также информацию о них, на сайте уполномоченного органа.
Точнее, в документе указано, что базу данных создадут на сайте Судебного департамента КР. Если злостный неплательщик находится в розыске, его данные появятся там. Если он объявился и начал выплачивать алименты, то информацию удалят.
Директор Общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова призналась Vesti.kg, что поддерживает эту инициативу. По ее словам, количество злостных алиментщиков может сократиться.
- Это очень хорошая мера, которая будет повышать ответственность у родителей,- сказала правозащитница. - Они будут понимать, что, прежде чем заводить семью, родитель должен осознать всю серьезность этого шага. Это очень хорошая стимуляция, чтобы дети получали социально-экономическую поддержку.
Однако правозащитница Галина Васильева выступила против публикации фотографий в публичном пространстве. По ее мнению, будет вполне достаточно, если на сайте Судебного департамента будет информация о неплательщике.
- Бывает такое, когда мужчина попадает в кризисную ситуацию и не может выплачивать алименты,- отметила Васильева. - Не получится ли так, что в этот список не попадут определенные люди, которые имеют привилегии?
В качестве альтернативы правозащитница предложила запретить безответственным родителям выезжать за границу или совершать большие покупки.
Vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!