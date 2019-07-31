Правозащитница против публикации фотографий злостных алиментщиков

Но эксперт в сфере защиты прав детей поддерживает инициативу: это должно повысить ответственность разведенных родителей

Недавно президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон, который разрешает публиковать фотографии «алиментщиков», которые не выполняют свои родительские обязательства, а также информацию о них, на сайте уполномоченного органа.

Точнее, в документе указано, что базу данных создадут на сайте Судебного департамента КР. Если злостный неплательщик находится в розыске, его данные появятся там. Если он объявился и начал выплачивать алименты, то информацию удалят.

Директор Общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова призналась Vesti.kg, что поддерживает эту инициативу. По ее словам, количество злостных алиментщиков может сократиться.

- Это очень хорошая мера, которая будет повышать ответственность у родителей,- сказала правозащитница. - Они будут понимать, что, прежде чем заводить семью, родитель должен осознать всю серьезность этого шага. Это очень хорошая стимуляция, чтобы дети получали социально-экономическую поддержку.

Однако правозащитница Галина Васильева выступила против публикации фотографий в публичном пространстве. По ее мнению, будет вполне достаточно, если на сайте Судебного департамента будет информация о неплательщике.

- Бывает такое, когда мужчина попадает в кризисную ситуацию и не может выплачивать алименты,- отметила Васильева. - Не получится ли так, что в этот список не попадут определенные люди, которые имеют привилегии?

В качестве альтернативы правозащитница предложила запретить безответственным родителям выезжать за границу или совершать большие покупки.

Vesti.kg