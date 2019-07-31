ГСИН: Аида Салянова отказалась от операции в Кыргызстане

В целом экс-генпрокурор находится под постоянным наблюдением врачей и в стационарном лечении не нуждается

Общее состояние обвиняемой Аиды Саляновой сейчас относительно удовлетворительное. Она находится в СИЗО-1 Бишкека под постоянным наблюдением врачей медицинской службы Госслужбы исполнения наказаний. Об этом сообщают в ГСИН.

Врачи ГСИН постоянно осматривают Салянову. По их выводам, бывший генеральный прокурор в стационарном лечении не нуждается. Ее состояние на момент осмотра было удовлетворительным, положение активным, а сознание – ясным.

«Врачи ГСИН провели с ней беседу об оперативном лечении, но она отказывается от операции в условиях Кыргызстана», - отметили в пресс-службе.

Добавим, что Аида Салянова участвует в следственных мероприятиях, иногда выезжая для этого из СИЗО-1.

Напомним, ранее Vesti.kg передавало слова родственников Аиды Саляновой о том, что экс-генпрокурор нуждается в срочной госпитализации.

- Согласно заключению врачей, у Аиды Женишбековны серьезные диагнозы, - говорят ее родные. - Это повторная ревматическая лихорадка, панкардит, стеноз левого атриовентрикулярного отверстия, выраженный. Недостаточность митрального клапана I степени. Кроме того, недостаточность аортального клапана I степени. Недостаточность трехстворчатого клапана II степени. Высокая легочная артериальная гипертензия. Суправентрикулярная экстрасистолическая аритмия. Эпизод ускоренного предсердного эктопического ритма от 28.06.19 года. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. СНФК III (NYHA). Сердечная астма. Не исключается коронарит. Артериальная гипотония. Полиартралгия.



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