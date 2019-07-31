Курманбек Бакиев начинает принимать поздравления с юбилеем

Cегодня кыргызский канал NewTV поздравил Курманбека Бакиева с днем рождения в прямом эфире. В честь дня рождения зрителям продемонстрировали фильм о жизни второго главы республики.
Cегодня кыргызский канал NewTV поздравил Курманбека Бакиева с днем рождения в прямом эфире. В честь дня рождения зрителям продемонстрировали фильм о жизни второго главы республики.
Стоит отметить, что Канал NewTV зарегистрирован на ОсОО «2 канал». Учредитель — Ысмайылов Уланбек Атиевич, также учредитель ОсОО «Альджадид ЛТД», некогда владелец лицензии на разработку месторождения известняка-ракушечника на участке «Арал» в Узгенском районе Ошской области.
Директор ОсОО — Шакиев Нурланбек Тургунбекович.
К слову, сотрудникам канала уже посоветовали выключить телефоны и готовиться к атаке коллег. Об этом,в частности, в Twitter написал журналист Шавкат Тургаев.
1 августа беглый экс-президент Курманбек Бакиев отметит 70-летие.
По сообщениям газеты Айгай, бакиевский клан активно готовится к данному юбилею. Стало известно, что приглашены люди со всех четырех сторон. В частности, ожидается, что из Кыргызстана в Белоруссию отправится большая группа гостей, представленная лицами, которые в бакиевское время сказочно разбогатели, сделали карьерный скачок, среди них ряд бывших и действующих депутатов.
Большинство из намеревающихся поехать на юбилей опасаются реакции общественности, поэтому обдумывают план, как в одиночку незаметно навестить своего находящегося в Беларуси «шефа» уже после юбилея.
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