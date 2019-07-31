Снимки неплательщиков алиментов будут размещаться в интернете

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве», принятый Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 июня 2019 года.

Закон направлен на защиту института материнства и детства, путем регулирования некоторых вопросов по алиментным обязательствам недобросовестных должников.

В частности, предусмотрено создание и ведение электронной базы данных, содержащей сведения о должниках по алиментным обязательствам. В случае нахождения должника в розыске, на основании письменного заявления взыскателя судебный исполнитель размещает на официальном сайте уполномоченного государственного органа фотографии и сведения должника по алиментным обязательствам, находящегося в розыске.

После полного погашения задолженности или прекращения исполнительного производства по инициативе судебного исполнителя информация о должнике исключается из базы данных уполномоченным государственным органом.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org