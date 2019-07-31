Возбуждено дело: Нескончаемая коррупция Тюлеева…

Стало известно, что на Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело.

Его обвиняют в незаконной приватизации земельных участков в бытность мэром города Бишкека. Так, в 2009 году граждане У. Сагизбаев, Э. Жапаров, У. Кольбаев, К. Дуйшенов, М. Алтымышев и М. Турдакунов незаконно получили в частную собственность участки земли в VIP-городке «Ала-Арча». Выяснилось, что эти лица были аффилированы с тогдашним мэром Тюлеевым. Сообщается, что Дуйшенов и Касенов из перечисленных лиц были зарегистрированы как «мёртвые души», вместо них участки получил сам Тюлеев.

В 2013 году на Тюлеева уже возбуждали уголовное дело по факту покупки и доставки в Бишкек автобусов по завышенной стоимости, он был осужден на 10 лет лишения свободы, после трехлетней отсидки в тюрьме выплатил государству более 60 млн сомов штрафа и избавился от наказания. Напомним, это уголовное дело было возбуждено после журналистского расследования.

Источник: chagylgan.kg, gezitter.org