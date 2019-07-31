Нужно привлечь к ответственности и Кулова по делу Батукаева

Отец покойных Рыспека Акматбаева и Тынчтыка Акматбаева Абдымалик Акматбаев написал письмо генпрокурору Откурбеку Джамшитову по вопросу Батукаева.
В своем письме он призвал привлечь к ответственности бывшего депутата и генерала Феликса Кулова в рамках уголовного дела по незаконному вывозу из Кыргызстана Азиса Батукаева. Кулов же как обычно опроверг слова аксакала, даже очернил Акматбаевых. По правде говоря, Кулов сопереживает Батукаеву, когда-то сидел с ним в тюрьме. Короче говоря, нет сомнений в том, что Кулов ставит выше совершившего преступления против кыргызов Батукаева, нежели Акматбаева, переживавшего за кыргызов…
Источник: газета «Багыт.kg» №28 от 31.07.2019 / стр. 3, gezitter.org
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