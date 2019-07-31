В семье из Токмока родилась тройня

Малыши появились на свет вчера, 29 июля.

В комментарии Turmush бабушка новорожденных Чынара Бугубаева рассказала, что ее сноха Ырыс Шаршеева, 1993 года рождения. Ранее они воспитывали двоих сыновей, теперь у них пять детей. «После того, как прошли УЗИ-исследование и нам сообщили о том, что будет тройня, мы очень обрадовались. По всей видимости, это по наследству. У старшего брата супруга есть близнецы», - говорит она.

Вес новорожденной тройни составил 1800 граммов, 2300 граммов и 2400 граммов.

Дедушка малышей является ветераном Афганской войны. Новость о рождении тройни он воспринял очень радостно, даже начал волноваться.

Родители тройняшек проживают на квартире.

Turmush