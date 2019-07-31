На большей части Кыргызстана кратковременные дожди — прогноз погоды на 31 июля

Прогноз погоды по Кыргызской Республике на 31 июля.
По сообщению Кыргызгидромета, на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных горных и предгорных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
Температура воздуха
Чуйская область
ночью +18…+23
днем +31…+36
Таласская область
ночью +14…+19
днем +29…+34
Баткенская область
ночью +19…+24
днем +33…+38
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью +19…+24
днем +33…+38
Иссык-Кульская область
ночью +14…+19
днем +23…+28
Нарынская область
ночью +11…+16
днем +27…+32
В Бишкеке ночью без осадков, днем возможны грозы. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +21…+23, максимальная температура воздуха днем +34…+36.
В Чолпон-Ате кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15…+17, максимальная температура воздуха днем +24…+26.
Бишкек (АКИpress)
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