На большей части Кыргызстана кратковременные дожди — прогноз погоды на 31 июля

Прогноз погоды по Кыргызской Республике на 31 июля.

По сообщению Кыргызгидромета, на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных горных и предгорных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Температура воздуха

Чуйская область



ночью +18…+23

днем +31…+36

Таласская область



ночью +14…+19

днем +29…+34

Баткенская область



ночью +19…+24

днем +33…+38

Ошская, Жалал-Абадская области



ночью +19…+24

днем +33…+38

Иссык-Кульская область



ночью +14…+19

днем +23…+28

Нарынская область



ночью +11…+16

днем +27…+32

В Бишкеке ночью без осадков, днем возможны грозы. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +21…+23, максимальная температура воздуха днем +34…+36.

В Чолпон-Ате кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +15…+17, максимальная температура воздуха днем +24…+26.

Бишкек (АКИpress)