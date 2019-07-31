Бизнесвумен поехала покупать золото, взяв 81 тыс. долларов. Ее тело нашли забетонированным в колодце

Судебная коллегия Жалал-Абадского областного суда смягчила наказание для мужчины, жестоко расправившегося над женщиной в городе Таш-Кумыр.

На рассмотрение суда поступило представление начальника учреждения №47 ГСИН А.М. и прошение самого осужденного Мирбека [имя изменено Т.М.] о пересмотре материалов уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам и в связи с вступлением в силу с января 2019 года новых кодексов.

Осужденным является житель поселка Кызыл-Жар Мирбек, 1969 года рождения, уроженец Узбекистана, со средним образованием, отец двоих детей. Ему были предъявлены обвинения по ст. 97 ч.2 п.п. 3,6,8,15 («убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии или несовершеннолетнего, с особой жестокостью, из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, группой лиц по предварительному сговору») Уголовного кодекса.

Таш-Кумырский городской суд 12 декабря 2016 года приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискацией имущества. По ст. 105 ч.2 пп. 3,4,6 и ст. 168 ч.2 п.2, ч.3 пп. 2,3, ч4. п.1 и ст. 97 ч.2 п. 13 Уголовного кодекса он был оправдан.

Судебная коллегия Жалал-Абадского областного суда определением от 3 июля 2017 года изменила решение лишь в части начала срока отбывания наказания.

Прокурор попросил изменить срок отбывания наказания до 15 лет, а в остальной части оставить без изменения.

По материалам дела, 7 октября 2011 года Мирбек вместе со своими подельниками Барсбеком [имя изменено Б.М.] и Нурбеком [имя изменено Н.Ж.] договорились совершить разбойное нападение на жительницу Раушан [имя изменено С.Р.]. Около 7 вечера Барсбек и Нурбек, переговорив с женщиной, сообщили, что в Таш-Кумыре есть граждане, которые готовы продать золото. На автомобиле «ДЭУ Тико» они поехали в город, где их ожидал Мирбек.

Встретившись, мужчины отвезли Раушан к зданию одного из местных коммунальных предприятий, где начали избивать — удары наносили по лицу и частям тела. Мирбек пытался задушить ее полиэтиленовой веревкой, но она порвалась. Затем один из нападавших подал Мирбеку ремень безопасности из машины, который он накинул на шею женщины и задушил.

В сумочке у женщины находились 81,5 тыс. долларов по курсу 45,26 сомов (3 млн 688 тыс. 690 сомов), 38 тыс. казахских тенге, мобильный телефон стоимость 5000 сомов, мобильный телефон стоимостью 3500. В общей сложности мужчины забрали деньги и вещи на сумму 3 млн 692 тыс. 849 сомов. Тело женщины сбросили в бетонный колодец и залили сверху цементом.

Рассмотрев материалы уголовного дела, судебная коллегия Жалал-Абадского областного суда решением от 8 июля 2019 года изменила предыдущие приговоры, признав Мирбека виновным по ст. 130 ч.2 пп. 2,3,5,9 («убийство, совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному сговор, из корыстных побуждений или по найму, с особой жестокостью, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, или заведомо несовершеннолетнего») Уголовного кодекса и назначила 15 лет лишения свободы.

Turmush