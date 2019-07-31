Как торговые центры и дорогие бутики в центре Бишкека обманывают государство, рассказала депутат

На последнем заседании правительства озвучивалось, что есть проблемы в Налоговой службе, проблемы в Таможне со сборами налогов, и это потребует более пристального внимания.

Такое мнение выразила депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева (СДПК).

«Видимо, с этой осени я как член комитета ЖК по экономической и фискальной политике буду поднимать эти вопросы. Часто, когда проблемы с бюджетом, затрагиваются вопросы с дополнительным сбором налогов, я против этого, мы должны подойти к качественному администрированию сборов», - высказалась она.

Налоговые доходы сократились на 3,5 млрд сомов, - министр экономики С.Муканбетов Депутат привела в пример торговые центры в Бишкеке.

«Арендаторы площадей ТЦ добросовестно выплачивают несколько десятков долларов за кв.м администрации. И если умножить их на площади, то выходит несколько тысяч долларов в месяц, а по налогам почему-то проходит 200-300 долларов. А когда проблемы с бюджетом происходят, то обычно усиляют контроль над теми предпринимателями, кто добросовестно платит налоги. Как раз таки крупные торговые центры в городе продолжают работать по патенту», - считает она.

Депутат рассказала, что на последней встрече с коллегами они обсуждали тему центра города — так называемого «золотого квадрата».

«В центре города все эти бутики, магазины — у них настолько простая схема обмана государства. Допустим, вы открыли дорогой бутик: оформляете на какое-то физическое лицо, которое работает по патенту, достигаете объема оборотов, когда вам нужно выплачивать НДС и вы просто меняете человека, на которого оформлено. И так работает больше половины бутиков в центре города. От крупных торговых центров тоже миллионы в бюджет не поступают», - заявила она.

По ее словам, проверяющие органы также закрывают глаза на такие нюансы.

«Это сложный спектр вопросов, начиная от низкой зарпллаты... Но мы уже 28 лет оправдываем коррупцию низкой заработной платой. Может, мы все-таки это выявим, у нас будет больше сборов, большие зарплаты, может, мы сократим и оставим более эффективных сотрудников?» - заключила Э.Сурабалдиева.





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