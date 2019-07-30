Арестованная экс-генпрокурор Аида Салянова нуждается в срочной госпитализации

Медики говорят о плановой операции

Экс-генпрокурор Кыргызстана Аида Салянова нуждается в срочной госпитализации. Об этом Vesti.kg сообщили ее родственники.

По их данным, состояние здоровья Саляновой ухудшилось, запланировали операцию на сердце.

- Согласно заключению врачей, у Аиды Женишбековны серьезные диагнозы, - пояснили родные экс-генпрокурора. - Это повторная ревматическая лихорадка, панкардит, стеноз левого атриовентрикулярного отверстия, выраженный. Недостаточность митрального клапана I степени. Кроме того, недостаточность аортального клапана I степени. Недостаточность трехстворчатого клапана II степени. Высокая легочная артериальная гипертензия. Суправентрикулярная экстрасистолическая аритмия. Эпизод ускоренного предсердного эктопического ритма от 28.06.19 года. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. СНФК III (NYHA). Сердечная астма. Не исключается коронарит. Артериальная гипотония. Полиартралгия.

Саляновой показано протезирование митрального клапана и пластин трехстворчатого клапана в условиях искусственного кровообращения.

Речь идет о плановой операции.

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