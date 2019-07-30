Суд в КР оставил активисту Азимжану Аскарову пожизненное лишение свободы

Чуйский областной суд отказал в освобождении правозащитника Азимжана Аскарова, осужденного на пожизненное заключение после событий 2010 года.
30 июля его дело было пересмотрено в связи с декриминализацией уголовного законодательства. Сам Аскаров участия в заседании не принимал.
Адвокат правозащитника Валерьян Вахитов просил суд освободить Азимжана Аскарова. Однако гособвинение заявило, что дела осужденных на пожизненное заключение не подлежат пересмотру.
Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации массовых беспорядков во время июньских событий 2010 года.
В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело правозащитника. Свое решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток и содержанием Азимжана Аскарова в тяжелых условиях.
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