О запрете обрезания в мечетях напомнили имамам Джети-Огузского района

Имамам Джети-Огузского района напомнили о запрете проведения обрезания в мечетях.

Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

По ее данным, областной казыят провел разъяснительную работу среди имамов мечетей о необходимости проводить обрезание в медицинских учреждениях.

Как выяснилось, мужчину, который в мечети села Ан-Остон сделал обрезание сразу шести мальчикам, пригласил бывший имам.

Напомним, один из мальчиков после обрезания в мечети попал в больницу с кровотечением и гематомой.

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