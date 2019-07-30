О запрете обрезания в мечетях напомнили имамам Джети-Огузского района

Имамам Джети-Огузского района напомнили о запрете проведения обрезания в мечетях.
Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.
По ее данным, областной казыят провел разъяснительную работу среди имамов мечетей о необходимости проводить обрезание в медицинских учреждениях.
Как выяснилось, мужчину, который в мечети села Ан-Остон сделал обрезание сразу шести мальчикам, пригласил бывший имам.
Напомним, один из мальчиков после обрезания в мечети попал в больницу с кровотечением и гематомой.
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