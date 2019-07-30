Угон Honda Fit в Бишкеке — подозреваемый причастен к еще одной краже авто

Еще один автомобиль угнали в 6-м микрорайоне столицы в ночь на 15 июля.



Подозреваемый в угоне автомобиля марки Honda Fit в микрорайоне "Восток-5" причастен к угону такого же авто, сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел Бишкека.



Ранее сообщалось, что в столице в ночь на 24 июля неизвестный угнал припаркованный у многоэтажного дома автомобиль марки Honda Fit красного цвета. Момент угона попал на камеры наблюдения.

Через несколько дней владелец машины сообщил, что правоохранители обнаружили ее в районе Ошского рынка и задержали подозреваемого в угоне. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что обнаружено именно это авто, а подозреваемый уже имеет судимость за аналогичное преступление. Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 206 "Угон авто" Уголовного кодекса КР.



В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что в ночь на 15 июля в 6-м микрорайоне угнали еще один автомобиль марки Honda Fit. Правоохранители установили, что подозреваемый причастен и к этому угону. Милиция проверяет его причастность к другим аналогичным преступлениям.



sputnik.kg