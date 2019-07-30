В реке Нарын нашли тело утонувшей женщины

К поискам привлекли больше 20 спасателей МЧС.

В реке Нарын утонула 61-летняя женщина, сообщила пресс-служба МЧС.

Происшествие случилось 28 июля утром в районе Алма-Бак при въезде в город. Очевидцы сообщили спасателям, что женщина упала в реку.



Поиски вели больше 20 спасателей. В 15:25 в понедельник тело нашли и передали родственникам.





sputnik.kg