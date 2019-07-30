Компанию в КР обокрали на 6,5 млн сомов — задержаны ее сотрудники

Были два случая кражи — в январе и июне. Награбленное сбывали в Бишкеке.

БИШКЕК, 30 июл — Sputnik. В Жайыльском районе местную компанию обокрали на 6,5 миллионов сомов, задержаны сотрудники этой же организации, сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.



Милиция вела следствие с января. Тогда к ним обратились представители этой компании, которые сообщили, что с 18 по 27 декабря неизвестные проникли на склад фирмы и украли сварочные аппараты, болгарки, воздушный компрессор, электропроводы и другое оборудование. По факту кражи началось досудебное производство.



В середине июня произошла вторая кража: вновь украли сварочные аппараты и болгарки. Злоумышленники прихватили с собой и форму с фирменным логотипом компании.

Материальный ущерб по этим двум фактам составил 6,5 миллиона сомов. Милиция выяснила, что краденые инструменты продавали в одном из торговых центров столицы.

sputnik.kg