В Бишкеке 27-летний мужчина, проникнув через окно в частный дом, украл 3 тыс. долларов. Он задержан

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека задержали подозреваемого в краже 3 тыс. долларов из частного дома.
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
В УВД Ленинского района16 июля с письменным заявлением обратился житель Бишкека с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 16 июля с 10:00 до 12:00, проникнув через окно в частный дом по улице Тыныбекова, украли деньги в сумме 3 тыс. долларов и скрылись в неизвестном направлении.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и было начато досудебное производство по статье 200 (Кража) УК КР.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый С.Д., 1992 года рождения, ранее неоднократно судимый, в порядке статьи 98 УПК КР водворен в изолятор временного содержания ГУВД.
Задержанный имеет возможную причастность к 10 другим фактам аналогичных преступлений, совершенных на территории Бишкека.
«Сводка» (АКИpress)
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