Напоказ врагу

После длительной проверки напоказ врагу взыскали с компаний, принадлежащих семье и близким Раимбека Матраимова, 24 млн 275 тысяч сомов налогов.

Об этом сообщила Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями. По распространенной учреждением информации, проверены открытые акционерные общества «Д.Т.», «ТКА», «Т.Т.», которыми владеют Матраимовы, с трех указанных предприятий взыскано налогов на 18 млн 33 тысячи 267 сомов.

Зарубежная компания «E. E. S.», с которой сотрудничала супруга Раимбека Матраимова, проверена, и средства в сумме 6 млн 241 тысяча 728 сом поступили на единый депозитный счет.

Источник: газета «Фабула» №26 от 26.07.2019/стр.2, gezitter.org