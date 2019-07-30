Что говорят сторонники Садыра Жапарова?

Сторонники Садыра Жапарова говорят: «С каждым днем все больше увеличивается разрыв между народом и властью, если дело будет продолжаться в таком виде, то сегодняшняя власть не уйдет далеко».

16 мая Аламудунский районный суд рассмотрел предложение о сокращении срока наказания бывшему депутату Жогорку Кенеша Садыру Жапарову на основании принятой в 2014 году амнистии. Но суд отказался сократить срок наказания Садыру Жапарову. После того судебного заседания адвокат Шарабидин Токтосунов сказал: «Если бы закон работал, то Садыр Жапаров вышел бы условно на свободу из тюрьмы. Не вышел. Это признак чего? Можем знать, что суд не решает, приходит приказ с другой стороны. Почему-то боятся выхода Садыра Жапарова. У нас полно доказательств по новым обстоятельствам. Но даже если обратимся в суд, все равно не выйдет справедливого решения, поэтому не обращаемся. Бог даст, он все равно выйдет».

Сторонники Садыра Жапарова говорят: «Мы сегодня ограничиваемся только популистскими отношениями власти. Не знаем, когда избавимся от таких вещей. Действительно огорчают такие шаги власти. Например, посмотрим на происходящие сегодня на правовом поле явления, очень огорчительные». Другие сыплют в сердцах мнениями очень острого характера: «За два года не сподобился разрезать даже путы с осла, исчезает уверенность, что и в дальнейшем решит. Мы видим руководителей соседних стран, они-то решают. Сейчас, если на то пошло, 70% народа не стали верить сегодняшней власти. Если и дальше продолжится такое, в конце кончится терпение народа. Говорят, мы развиваемся, где, в какой отрасли происходит развитие? Наоборот, с каждым днем только увеличивается разрыв между народом и властью, если дело будет продолжаться в таком виде, то сегодняшняя власть не уйдет далеко».

Лидер партии Ата Журт Камчыбек Ташиев после прошедшего судебного процесса сказал на своей странице в социальной сети: «Надо было освободить Садыра. Почему применяемую к народу амнистию нельзя применить к Садыру, почему? Пришло время спросить, мы начнем действия! Скоро мы обратимся к неравнодушным к судьбе Садыра людям, помогите!».

Источник: газета «Айгай» №24 от 19.07.2019/стр.2, gezitter.org