Шаикова сбежала?

Говорится о бегстве Алины Шаиковой – председателя Государственной регистрационной службы, снятой с должности из-за тендерного скандала в апреле текущего года.

Она считалась подозреваемой в коррупционных делах, связанных с тендерным скандалом. Но соответствующими органами ей официальное обвинение не предъявлялось, уголовное дело не возбуждалось. Если вправду она сбежала, поджав хвост, значит, кто-то прошептал ей на ухо, что возбудят уголовное дело как на обвиняемую и посадят, и она могла выехать из страны. В настоящее время подозреваются в делах с запахом коррупции по тендеру 2018 года для закупки бланков электронных паспортов заместители председателя Госрегистрации Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев и руководитель государственного предприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев. Суд вывел под домашний арест Сарыбаева и Абдуллаева. В этом скандале называлось имя председателя ГКНБ Идриса Кадыркулова, он был вынужден уйти с должности по собственному желанию с заявлением.

Источник: газета «Фабула» №26 от 26.07.2019/стр.5, gezitter.org