Шаикова сбежала?

Говорится о бегстве Алины Шаиковой – председателя Государственной регистрационной службы, снятой с должности из-за тендерного скандала в апреле текущего года.
Она считалась подозреваемой в коррупционных делах, связанных с тендерным скандалом. Но соответствующими органами ей официальное обвинение не предъявлялось, уголовное дело не возбуждалось. Если вправду она сбежала, поджав хвост, значит, кто-то прошептал ей на ухо, что возбудят уголовное дело как на обвиняемую и посадят, и она могла выехать из страны. В настоящее время подозреваются в делах с запахом коррупции по тендеру 2018 года для закупки бланков электронных паспортов заместители председателя Госрегистрации Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев и руководитель государственного предприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев. Суд вывел под домашний арест Сарыбаева и Абдуллаева. В этом скандале называлось имя председателя ГКНБ Идриса Кадыркулова, он был вынужден уйти с должности по собственному желанию с заявлением.
Источник: газета «Фабула» №26 от 26.07.2019/стр.5, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!