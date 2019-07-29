Пострадавшим во время конфликта в Баткене оказали финансовую помощь

Пострадавшим во время приграничного конфликта оказали финансовую помощь.

Об этом Kaktus.media сообщили в администрации Баткенской области.

В субботу полпред Баткенской области Акрам Мадумаров навестил пострадавших, которые получили различные ранения и травмы во время конфликта. Им передали по 5 тыс. сомов из резервного фонда полномочного представительства.

Сейчас ситуация на приграничном участке стабильная.



Напомним, 22 июля на участке дороги Аксай - Ворух жители таджикского села решили установить флагшток, из-за чего возник конфликт. В нем участвовали около 40 граждан с кыргызской стороны и около 50 жителей таджикского села. За два дня из Ак-Сая эвакуировали 674 жителя. 25 июля автодороги Баткен - Исфана и Исфара - Ворух были открыты для проезда. Утром 25 июля эвакуированные жители села Ак-Сай вернулись домой.

26 июля Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон встретились на кыргызско-таджикской границе с местными жителями. Затем между президентами состоялись два раунда переговоров в Исфаре и Чолпон-Ате.





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