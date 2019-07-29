Юная Айгүл рассказала, как за короткое время стала чемпионкой по шахматам

Айгүл Малайканова из города Каракол Иссык-Кульской области играет в шахматы, сообщил корреспондент Turmush.

16-летняя Айгүл говорит, что данным видом спорта занимается на протяжении 4 лет. Она получает приглашения на республиканские и мировые чемпионаты. Уже является кандидатом в мастера спорта.

«Я учусь в школе №15. Моя фотография висит на Доске почета. 4 года назад начала ходить на курсы шахмат. Через год на республиканском соревновании заняла 3 место. А еще через год заняла 2 место. Смогла принять участие в чемпионате Азии, который проходил в Ташкенте. В 2018 году участвовала в международных турнирах по шахматам. В апреле 2019 года стала кандидатом в мастера спорта. На республиканском чемпионате заняла 1 место и получила возможность поехать на соревнования в Индию. Сейчас готовлюсь к чемпионату», - сказала она.

Айгүл отметила, что в ее семье все играют в шахматы.

«В семье я старшая из 5 детей. Родители создали все условия для нашего образования. Играть в шахматы мы учились у родителей. Во время игры никогда не нужно думать о поражении. Нужно настроить себя на победу. Поэтому одерживаю победы. Также нужно мыслить на 3-4 хода вперед. Так и в жизни нужно поступать», - сказала она.

Малайканова добавила, что у нее много планов, поэтому старается не тратить время зря.

«В школе учусь хорошо. Стараюсь не пропускать занятия. Также хочу на курсы шахмат. Параллельно изучаю английский язык, чтобы мне было легко на международных соревнований. Буду прилагать все усилия, чтобы прославить Кыргызстан. Все мои победы впереди», - заключила она.

Turmush