Уволенный чиновник может получить более 1,4 млн сомов

Чиновник, который получил через суд 1 млн сомов за незаконное увольнение с мэрии города Кара-Балта, выиграл суд на получение заработной платы.

Как стало известно Turmush, 10 июля коллегия Чуйского областного суда приняла решение по взысканию с ответчика в лице мэрии города Кара-Балта заработной платы незаконно уволенному государственному служащему в размере 323,5 тыс. сомов и двойную госпошлину в пользу государства (за рассмотрение дела в районном суде — 12 тыс. сомов и областном суде — 6 тыс. сомов).

Темир [имя изменено Т.К.], 1968 года рождения, с 25 июля 2012 года занимал должность начальника управления муниципальной собственности (УМС) при мэрии города Кара-Балта.

30 апреля 2014 года с ним был расторгнут договор о трудовой деятельности, после чего Темир обжаловал это решение в суде. Процесс длился около двух лет и дошел до Верховного суда, который 17 ноября 2016 года постановил своим решением восстановить Темира в должности, а его увольнение признать незаконным.

С момента принятия решения Верховного суда прошло около трех лет, но в должности бывший начальник восстановлен не был. Поэтому Темир повторно обратился в суд с иском о выплате заработной платы за вынужденный прогул.

На сегодняшний день с момента вынесения постановления суда поменялось более 5 исполняющих обязанностей заведующих отдела муниципальной собственности и сейчас эта должность остается вакантной, но несмотря на это, руководство мэрии отказывается исполнять законное решение Верховного суда, что, как считает Темир, снижает эффективность судебного решения, противоречит общим принципам правосудия в КР и не будет достигнута конечная цель судебного производства.

На протяжении двух судебных процессов Темир предлагал представителям мэрии, что он готов отказаться от исковых требований, если его восстановят в прежней должности. Общая сумма, взысканная Темиром с мэрии города за свое незаконное увольнение и вынужденный прогул в работе, составила более 1,4 млн сомов в пользу истца, плюс 100 тыс. сомов выплачено судебным исполнителям за принудительное взыскание заработной платы. Эти средства выплачены из бюджета города, за счет налогоплательщиков.

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Из чего сложилась сумма в более чем 1 млн сомов?

В соответствии с исполнительным листом, суд постановил взыскать с мэрии города Кара-Балта в пользу Темира:

- за время вынужденного прогула — 954 тыс. 281,4 сомов;

- за задержку в выдаче трудовой книжки — 20 тыс. сомов;

- услуги адвоката — 20 тыс. сомов.

- оставшаяся сумма - госпошлина.

Turmush